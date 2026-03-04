Die südostasiatische Staatengemeinschaft Asean hat sich mit «tiefer Besorgnis» über die jüngste Eskalation im Nahen Osten geäussert. In einer Stellungnahme verurteilten die Aussenminister der elf Mitgliedstaaten die Angriffe Israels und der USA auf den Iran sowie die anschliessenden Vergeltungsschläge der Islamischen Republik gegen mehrere Staaten in der Region. Die Angriffe stellten eine «ernste Bedrohung» für das Leben von Zivilisten sowie für die regionale und globale Stabilität dar, hiess es.