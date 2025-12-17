Es begann mit Videos, die die US-Regierung im Internet postete. Die Aufnahmen sollen Angriffe des US-Militärs auf Boote in der Karibik zeigen, die Drogen Richtung USA geschmuggelt haben sollen. Die ganze Welt konnte die Attacken, bei denen Dutzende Menschen gestorben sein sollen, im Netz verfolgen - und es wirkte wie eine Abschreckung. US-Präsident Donald Trump sagte dem Drogenhandel auf See den Kampf an. Venezuela rückte dabei immer stärker ins Visier. Mittlerweile wirft Trump Venezuela nicht mehr allein Drogenschmuggel vor, es geht auch um etwas anderes: Öl.