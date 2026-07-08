Ehepaar Merz plaudert mit Trump beim Prunk-Dinner

Beim prunkvollen Dinner im Palast von Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Trump den Verbündeten bereits von seinem Angriffsbefehl berichtet. Charlotte Merz, die Ehefrau des Kanzlers, sass dort neben ihm - und daneben der Kanzler selbst. «Und wir haben ihm alle gesagt, wir sollten trotzdem alles tun, wir auch, um hier zu einem Abkommen mit dem Iran zu kommen», erzählte Merz später. Er betonte aber auch: «Die Verletzung des Abkommens geht ja nun eindeutig auf den Iran zurück, und da haben die amerikanischen Streitkräfte auf seinen Befehl hin hart zurückgeschlagen.»