Nach Angaben der US-Regierung haben mehrere amerikanische Staatsbürger den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah verlassen. Sie seien am Mittwoch über Rafah nach Ägypten ausgereist, sagte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Matthew Miller, in Washington. «Und wir gehen davon aus, dass die Ausreise von US-Bürgern und ausländischen Staatsangehörigen in den nächsten Tagen weitergehen wird.»

01.11.2023 19:11