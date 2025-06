Um welche Vorwürfe es geht und ob eine Anklage empfohlen wird, liess die WKStA offen. In einem Vorhabensbericht legt die Staatsanwaltschaft in der Regel dar, ob sie einen Ermittlungsstrang einstellen oder Anklage erheben will. Verpflichtend sind diese in Verfahren von besonderem öffentlichen Interesse, in sogenannten «clamorosen» Causen.