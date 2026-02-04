Gewerkschaft lehnt Nullrunde ab

Ein konkretes Angebot hätten die Arbeitgeber während der zweitägigen Gespräche nicht vorgelegt, hiess es bei der Gewerkschaft. Von einem Abschluss seien beide Seiten noch weit entfernt. «Die Arbeitgeber sehen kaum Spielraum beim Entgelt», sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich und machte klar: «Eine Nullrunde wird es mit uns nicht geben. Die Arbeitgeber müssen sich noch deutlich bewegen.»