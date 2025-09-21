«Momentum für eine Zweistaatenlösung»

«Angesichts des wachsenden Schreckens im Nahen Osten handeln wir, um die Möglichkeit von Frieden und einer Zweistaatenlösung zu wahren», sagte Starmer in einer Videobotschaft auf der Plattform X. Es gehe bei der Anerkennung um ein sicheres Israel neben einem lebensfähigen palästinensischen Staat - im Moment habe man weder das eine noch das andere, sagte er. Vor mehr als 75 Jahren habe Grossbritannien den Staat Israel als Heimatland des jüdischen Volkes anerkannt - heute schliesse man sich den rund 150 anderen Ländern an, die einen palästinensischen Staat bereits anerkennen.