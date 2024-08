Die Strecke soll in einem Pilotprojekt innerhalb von fünf Monaten modernisiert werden. Gearbeitet wird unter anderem an Schienen, Weichen, Bahnhöfen und der Leittechnik. Insgesamt 40 hochbelastete Abschnitte sollen auf diese Weise in den kommenden Jahren saniert werden. 2025 soll der Abschnitt Hamburg-Berlin folgen.