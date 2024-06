Justizminister Beat Jans sagte am Donnerstag in seiner Eröffnungsrede, das Ziel des Bundesrates, bis Ende dieses Jahres 40 Prozent der Geflüchteten in den Schweizer Arbeitsmarkt zu integrieren, sei ehrgeizig. Denn aktuell sind es erst 25 Prozent. Doch jetzt brauche es «einen Ruck in der Schweiz», sagte Jans.