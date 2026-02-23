Der Lebensmittelriese Nestlé ist hingegen weniger direkt betroffen. CEO Philipp Navratil sagte bei einem Gespräch mit Journalisten in Zürich, er habe sich noch nicht grosse Gedanken über etwaige Rückforderungsklagen gemacht. Grundsätzlich sprach er sich aber für stabile und möglichst handelsfreie Rahmenbedingungen aus. «Wenn sich Zollsätze alle zwei oder drei Monate ändern, ist das schwierig für uns.»