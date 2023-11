Fahrgäste können vorerst aufatmen: Ohne Einigung, aber auch ohne Streikankündigung ist die erste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn am Donnerstag zu Ende gegangen. Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) einigten sich am Nachmittag auf weitere Gespräche in den kommenden Wochen, wie beide Seiten mitteilten. Bereits nächsten Donnerstag und Freitag wollen sie wieder in Berlin zusammenkommen. In der Sache gab es zum Tarifauftakt allerdings keine Bewegung. Konzern und Gewerkschaft liegen in ihren Positionen weiterhin deutlich auseinander.

09.11.2023 17:12