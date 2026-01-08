Die erste Gesprächsrunde im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Das Treffen sei aus Sicht der Bahn konstruktiv und sachlich verlaufen, teilte die Arbeitgeberseite im Anschluss mit. Es seien die Forderungen der GDL sowie ein Fahrplan für die weiteren Runden besprochen worden. Ein Angebot der Bahn gab es wie angekündigt nicht. Das nächste Treffen ist für den 22. Januar angesetzt.