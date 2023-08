Die Präsidentschaftsbewerber der Republikanischen Partei in den USA treten in der Nacht zum Donnerstag (3.00 Uhr MESZ) zu ihrer ersten Fernsehdebatte an. Bei der Diskussionsrunde in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin werden acht Anwärter gemeinsam auf der Bühne stehen, unter ihnen Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der frühere US-Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Ex-Präsident Donald Trump, der in Umfragen weit vor den anderen parteiinternen Anwärtern liegt, hat eine Teilnahme abgesagt.

23.08.2023 17:42