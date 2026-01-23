Bei den Gesprächen geht es im Kern darum, ob die Ukraine sich auf die russische Bedingung für einen Waffenstillstand einlässt und sich aus dem noch von Kiew kontrollierten Teil in der ostukrainischen Industrieregion Donbass zurückzieht. Kiew lehnt das bisher stets ab. Der Kreml hatte dies aber vor Beginn der Gespräche erneut als Grundvoraussetzung für einen Waffenstillstand genannt. Zudem droht Russland mit einer Fortsetzung des seit fast vier Jahren dauernden Krieges, sollte sich die Ukraine nicht zurückziehen./mau/DP/he