Bis Jahresende sollen bis zu 140 Wagen der Flotte, die bis zu 1500 Neuwagen umfasst, den Betrieb aufnehmen.
Der Fahrbetrieb startete mit den U-Bahnen der neuesten Generation auf der Linie U2, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mitteilten. Damit werde erstmals nach zehn Jahren ein neues Zugmodell für die schmaler als üblich gebauten Linien U1 bis U4 eingesetzt.
Der Rahmenvertrag mit Stadler umfasst laut BVG bis zu 1500 Neuwagen, die bis 2035 geliefert werden könnten. Das Vertragsvolumen belaufe sich auf bis zu drei Milliarden Euro. Aktuell bestellt seien insgesamt 484 Wagen.
(AWP)