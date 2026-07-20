Burnhams politisches Profil

Der Nachfolger von Keir Starmer war zwar lange weg und genoss das politische Leben als Bürgermeister tatsächlich näher bei den Menschen und mit mehr Freiheiten. Die Gepflogenheiten in Westminster kennt Burnham aber ganz genau. Als Abgeordneter hatte er bereits 2010 und 2015 (erfolglos) versucht, an die Spitze der Labour-Partei gewählt zu werden. Am vergangenen Freitag erfolgte die Ernennung ohne Gegenkandidat.