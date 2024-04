Am Montag soll Donald Trump vor einem Gericht in New York Geschichte schreiben: In Manhattan steht der Prozess-Auftakt im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar an. Trump wäre damit der erste ehemalige US-Präsident, der sich in einem Strafprozess verantworten muss. Mehrfach versuchte der republikanische Präsidentschaftsbewerber, den Beginn des Verfahrens zu verschieben. Es drohen Folgen für die Präsidentenwahl Anfang November: Einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge will ein Viertel der Republikaner nicht für Trump stimmen, sollte er von Geschworenen verurteilt werden.