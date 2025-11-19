Das Kraftwerk im Ort Al-Dabaa an der Mittelmeerküste im Nordwesten des Landes wird mit russischer Hilfe gebaut. Der erste Reaktor soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 in Betrieb genommen werden. Bei der Zeremonie anlässlich der Installation eines Druckbehälters wurde nach Angaben von al-Sisi auch eine Vereinbarung über den Kauf von Kernbrennstoff unterzeichnet. Zum Umfang des Abkommens wurden jedoch keine Angaben gemacht.