Im Zollstreit zwischen den USA und China gibt es jetzt Bewegung: erstmals treffen sich ranghohe Vertreter beider Seiten zu Gesprächen. Sie finden an diesem Wochenende in Genf statt. Daran nehmen US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sowie der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng teil.