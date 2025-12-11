Rund zehn Jahre nach der Einführung einer Geschlechterquote für die Besetzung von Aufsichtsratsposten stagniert der Frauenanteil in diesen Gremien in grossen öffentlichen Unternehmen bei knapp 39 Prozent. Bei der Besetzung von Posten im Top-Management dieser Firmen stieg er aber erstmals über die Marke von 30 Prozent. Das teilte die Organisation «Frauen in die Aufsichtsräte» (Fidar) in Berlin mit.