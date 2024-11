Bemühungen um gute Beziehung in instabilen Zeiten

Der britische Premier ist nicht der Einzige, der angesichts einer instabilen Weltlage gute Beziehungen zu China aufrechterhalten will. US-Präsident Joe Biden war vergangene Woche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) mit Xi zusammengekommen. Nun kam es in Rio zur ersten Zusammenkunft eines britischen Premiers mit Xi seit Theresa Mays China-Besuch 2018.