Grund für das Wegbleiben von Schlegel sei die Generalversammlung der SNB am 25. April, sagte eine Nationalbank-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch kein anderes Direktoriumsmitglied der SNB sei in Washington anwesend. Schlegels Vorgänger Thomas Jordan, Philipp Hildebrand, Jean-Pierre Roth und Hans Meyer hatten alle mindestens seit 1997 an jeder Frühjahrestagung der beiden Finanzinstitutionen teilgenommen.