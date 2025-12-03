Das Konzessionsgesuch enthält keine klaren und unmissverständlichen Angaben zur Zahl der Stellen im Programmbereich. Mit einem Revisionsgesuch kann zudem die rechtliche Begründung eines Urteils nicht in Frage gestellt werden. Dieser Entscheid ist endgültig und kann nicht beim Bundesgericht angefochten werden. (Urteil A-1452/2025 vom 19.11.2025)