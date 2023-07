Die DHL Group will mit einer Übernahme vom erwartet starken Wachstum des türkischen Paketmarktes profitieren. Sie kauft den türkischen Paketdienstleister MNG Kargo, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. DHL erwartet in den kommenden Jahren in der Türkei mit einer zweistelligen Rate ein höheres Marktwachstum als in der EU. Die junge türkische Bevölkerung habe eine hohe Affinität zu digitaler Kommunikation, hiess es. Dies soll vor allem im Online-Handel für kräftigen Rückenwind sorgen. Bislang war der Dax-Konzern in dem Land lediglich mit seinem Geschäftszweig Express präsent, in dem zeitkritische Sendungen abgewickelt werden.

