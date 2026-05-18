Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im ersten Quartal 2026 bei 5,2 Prozent zu liegen, wie aus der am Montag vom Bundesamt für Statistik publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit klar über dem Wert des vierten Quartals 2025, als 5,0 Prozent gemessen wurden. Im Vorjahresquartal hatte sie lediglich 4,7 Prozent betragen.