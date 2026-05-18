Der Vorteil der ILO-Quote ist, dass sie international besser vergleichbar ist. Und in diesem Vergleich steht die Schweiz nach wie vor relativ gut da. In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im Startquartal bei 6,1 Prozent. Dies war ein Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und ein Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2025.