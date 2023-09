Nutzer von Luft- und Seefracht haben im Frühjahr von deutlich geringeren Preisen profitiert. Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen im Bereich Verkehr und Lagerei sanken zwischen April und Juni um 13,3 Prozent binnen Jahresfrist und 3,4 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Massgeblich dafür verantwortlich war ein Preisrückgang von 53,7 Prozent im Bereich See- und Küstenschifffahrt. «Durch die globale Nachfrageschwäche konnten die Reedereien ihre Schiffe nicht voll auslasten, was zu sinkenden Frachtraten führte.» Ebenfalls sinkende Preise verzeichneten die Luftfahrt mit -11,1 Prozent und mit -8,1 Prozent Speditionen, wo besonders See- und Luftfracht die Treiber für den Preisrückgang waren.