Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Preise für Lebensmittel stark gestiegen, was insbesondere einkommensschwache Haushalte überdurchschnittlich belastet hat. Inzwischen senken die Lebensmittelketten ihre Preise für einzelne Produktgruppen aber auch wieder - am Montag etwa für Käseprodukte, Tomatenkonserven oder Mehl. Nach Einschätzung des gewerkschaftlichen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat die Preisdynamik für Energie und Nahrungsmittel zuletzt nachgelassen. Dies werde sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Die globalen Preise seien stärker zurückgegangen als es bei den deutschen Verbrauchern bislang angekommen sei.