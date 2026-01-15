Deutscher Marktanteil wächst auf niedrigem Niveau

Laut der Studie des Beratungsunternehmens Goldmedia ist Deutschlands Gamesbranche zwar auf dem aufsteigenden Ast, im internationalen Vergleich spielt sie aber weiterhin nur eine Nebenrolle. Von 100 Euro, die in Deutschland für Computer- oder Videospiele ausgegeben werden, entfallen der Untersuchung zufolge nur 5,5 Prozent auf ein Spiel aus Deutschland. Das waren 1,3 Prozentpunkte mehr als in einer Branchenschätzung von 2020, damals allerdings mit einer anderen Methodik.