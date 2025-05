Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ihren ersten Schweizer Standort eröffnet. Zusammen mit dem Paul Scherrer Institut (PSI) nahm sie am Dienstag in Villigen AG ein neues Zentrum für Raumfahrt-Innovationen in Betrieb. Es ist laut dem PSI der einzige dauerhafte ESA-Standort in der Schweiz.