Der Ölpreis und die Strasse von Hormus

Doch der Schuh drückt auch bei einem anderen Problem: Die Energiepreise, die seit Kriegsbeginn nach oben geschossen sind. Wenn die Strasse von Hormus nicht dauerhaft und frei befahrbar sein wird, dürfte das weiterhin an den Tankstellen zu spüren sein und den Kostendruck in vielen Branchen oben halten. Der Iran behält sich weiterhin eine Kontrolle der für den Energietransport wichtigen Meerenge vor. Der Geschäftsführer der Denkfabrik Center for a New American Security, Richard Fontaine, verweist gegenüber der «New York Times» darauf, dass der Iran damit jetzt sogar in einer besseren Position sei als vor dem Krieg. Denn davor habe der Iran keine Kontrolle über die Meerenge gehabt.