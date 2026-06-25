Schwierige Versorgungslage und Angst vor neuen Massakern

Noch sei das Verlassen der von der Armee kontrollierten Stadt möglich, die unter Drohnenangriffen durch die RSF-Miliz und zunehmend knapper Versorgung leidet, sagte Elias Ata, NRC-Sprecher für das östliche Afrika. Nahezu tägliche Angriffe haben in den vergangenen Wochen unter anderem die Strom-, Treibstoff- und Wasserversorgung von Al-Obeid nahezu zerstört. «Unsere Sorge ist, dass es zu neuen massenhaften Gräueltaten wie in Al-Faschir kommt», sagte Ata zu den Befürchtungen einer Einnahme der Stadt.