Seit dem Samstagmorgen seien mehr als 250 Anrufe eingegangen, teilte der TCS am Samstagabend mit. Auch habe man 150 neue Fälle eröffnet. Das vorliegende Lagebild ergebe sich aufgrund der Schliessung mehrerer Lufträume und den damit verbundenen erheblichen Einschränkungen des Flugverkehrs.
Die betroffenen Reisenden sitzen etwa in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Sri Lanka, den Malediven, Italien, den Seychellen, Mauritius, Simbabwe, Thailand, Kambodscha, Singapur, Indonesien, den Philippinen und Australien fest. Dabei handle es sich hauptsächlich um Personen, deren Flüge gestrichen wurden und die vorübergehend im Ausland festsitzen, ohne die Möglichkeit, ihre Reise fortzusetzen.
Der TCS habe seine Teams verstärkt, «um dem hohen Anfrageaufkommen gerecht zu werden», hiess es weiter. Auch empfahl der TCS Reisenden, Geduld zu bewahren und sich strikt an die Empfehlungen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zu halten.
(AWP)