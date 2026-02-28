Die betroffenen Reisenden sitzen etwa in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Sri Lanka, den Malediven, Italien, den Seychellen, Mauritius, Simbabwe, Thailand, Kambodscha, Singapur, Indonesien, den Philippinen und Australien fest. Dabei handle es sich hauptsächlich um Personen, deren Flüge gestrichen wurden und die vorübergehend im Ausland festsitzen, ohne die Möglichkeit, ihre Reise fortzusetzen.