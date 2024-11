Die Esprit-Markenrechte für Europa hat Deutschlands grösster Schuhhändler Deichmann erworben. Das Unternehmen, das schon seit 2019 Lizenznehmer von Esprit ist, will sich auf den Produktbereich Schuhe konzentrieren. Die Markenrechte für den Esprit-Textilbereich gehen an die «Theia Group of Companies». Theia Brands ist ein auf Marken-Management spezialisierter Dienstleister./cr/DP/zb