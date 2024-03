Esprit konzentriere sich nun «auf eine umfassende Reorganisation und auf die Stärkung des Geschäfts mit Wholesale- und Franchise-Partnern». heisst es. Sprich: Anstatt eigene Läden zu führen, will das Unternehmen vermehrt andere Modehändler mit seinen Produkten beliefern, die dann die Esprit-Marken in ihren Stores verkaufen oder in Eigenregie einen Esprit-Shop eröffnen.