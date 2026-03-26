Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel.