Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 910 bis 960 Millionen Euro zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Wert am oberen Ende der Spanne auf dem Zettel. An der Börse notierte die Aktie zuletzt knapp ein halbes Prozent tiefer. Seit Jahresbeginn hat sie rund 30 Prozent an Wert verloren.