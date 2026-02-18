Bis zur Einstellung sollen App und Lieferdienst wie gewohnt weiterlaufen. Für die Belegschaft wurde in Absprache mit der Gewerkschaft Syndicom ein Sozialplan vereinbart.
Smood hatte bereits im Januar die mögliche Betriebsschliessung angekündigt und ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Gemäss den damaligen Angaben sind über 400 Stellen betroffen, darunter rund 370 Kuriere in mehr als 25 Schweizer Städten. Der zur Migros Genf gehörende Anbieter kämpfte seit längerem mit strukturellen Defiziten und starkem Wettbewerb im Liefermarkt.
to/uh
(AWP)