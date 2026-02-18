Der zur Migros gehörende Essenslieferdienst Smood stellt seinen Betrieb definitiv ein, und zwar per Ende April. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens habe sich keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für eine Weiterführung gefunden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Betroffen sind über 400 Stellen.