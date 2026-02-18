Für die Belegschaft wurde in Absprache mit Syndicom ein Sozialplan vereinbart. Nach Angaben der Gewerkschaft sieht dieser Abgangsentschädigungen in der Höhe von zwei bis drei Monatslöhnen vor. Dazu kommen altersabhängige, pauschale Entschädigungen sowie Entschädigung für Familien mit Kindern. Der Beitrag an Weiterbildungsmassnahmen betrage bis zu 1000 Franken.