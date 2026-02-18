Für die Belegschaft wurde in Absprache mit Syndicom ein Sozialplan vereinbart. Nach Angaben der Gewerkschaft sieht dieser Abgangsentschädigungen in der Höhe von zwei bis drei Monatslöhnen vor. Dazu kommen altersabhängige, pauschale Entschädigungen sowie Entschädigung für Familien mit Kindern. Der Beitrag an Weiterbildungsmassnahmen betrage bis zu 1000 Franken.
Smood hatte bereits im Januar die mögliche Betriebsschliessung angekündigt und ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Gemäss den damaligen Angaben sind über 400 Stellen betroffen, darunter rund 370 Kuriere in mehr als 25 Schweizer Städten. Der zur Migros Genf gehörende Anbieter kämpfte seit längerem mit strukturellen Defiziten und starkem Wettbewerb im Liefermarkt.
to/ra/mk
(AWP)