Jefferies-Analyst Julien Dormois hob zwar das überraschend hohe organische Umsatzwachstum hervor und nannte es einen Beleg für die robuste Wachstumsstärke. Er verwies aber auch darauf, dass die Dynamik im Vergleich zu dem ausserordentlichen Schlussquartal 2025 wie erwartet abgenommen habe. Vor allem aber liessen die hohen Vergleichswerte aus dem Vorjahr für das zweite Halbjahr eine Neukalibrierung der Konsensschätzungen für 2026 erwarten, schrieb er. Neben Jefferies senkten auch zahlreiche andere Banken ihre Kursziele, darunter die Schweizer UBS, Goldman Sachs, die Bank of America und die LBBW./tav/lew/nas