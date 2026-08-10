Kiili begründete seine Entscheidung Berichten zufolge mit seinen Ansichten zur nationalen Verteidigung und Sicherheit, die sich zunehmend von den politischen Positionen von Michals wirtschaftsliberaler Reformpartei entfernt hätten. Zuvor hatte bereits Stoicescu in einem Beitrag auf Facebook aus nicht näher benannten Gründen seinen Austritt aus der liberalen Partei Eesti 200 angekündigt.
Politische Beobachter sehen den Schritt der beiden Politiker als Manöver, um sich von der nach Umfragen unbeliebten Regierung loszusagen und für die Parlamentswahlen im März 2027 in Stellung zu bringen. Offen bleibt, wie Kiili und Stoicescu nach ihrem Austritt aus den Regierungsparteien bei der anstehenden Präsidentenwahl abstimmen werden. In Estland wählt das Parlament am 2. September ein neues Staatsoberhaupt./awe/DP/stk
(AWP)