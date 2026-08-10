Politische Beobachter sehen den Schritt der beiden Politiker als Manöver, um sich von der nach Umfragen unbeliebten Regierung loszusagen und für die Parlamentswahlen im März 2027 in Stellung zu bringen. Offen bleibt, wie Kiili und Stoicescu nach ihrem Austritt aus den Regierungsparteien bei der anstehenden Präsidentenwahl abstimmen werden. In Estland wählt das Parlament am 2. September ein neues Staatsoberhaupt./awe/DP/stk