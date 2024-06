Nach estnischen Angaben hatten sich aufgrund der langsamen Kontrollen am Donnerstag erstmals lange Warteschlangen in Narva gebildet. Bilder im Internet zeigten Hunderte Menschen, die teils mit Gepäck an der nachts geschlossenen Grenze ausharrten. Die Stadtverwaltung hat mobile Toiletten aufgestellt und Wasserflaschen verteilt. Weil es keine Anzeichen dafür gebe, dass Russland die Grenzkontrollen in naher Zukunft verbessern werde, sei im Interesse der lokalen Bevölkerung und des Wohlergehens der Grenzgänger beschlossen worden, den Grenzübergang zu schliessen, hiess es in der Mitteilung.