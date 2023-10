Der Umsatz mit börsenkotierten Indexfonds (Exchange Traded Funds ETFs) in der Schweiz ist im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal abgesackt. Er sank um 21 Prozent auf 14,55 Milliarden Franken. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutet dies aber immer noch ein Plus von 9 Prozent, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Marktbericht der Börsenbetreiberin SIX hervorgeht.

19.10.2023 16:31