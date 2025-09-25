Damit soll laut einer Mitteilung vom Donnerstag sichtbar werden, dass das vor 87 Jahren gegründete Institut weit mehr Felder als bloss die Konjunkturforschung abdeckt. Es beschäftigt sich inzwischen auch mit Themen wie Innovationstätigkeit, Ungleichheit oder Sozialforschung. Die Umbenennung geht auf einen Beschluss der ETH-Schulleitung vom 1. April zurück.