Besonders betroffen wären in einem solchen Fall Schlüsselbranchen wie Pharma, Chemie, Maschinenbau und Präzisionstechnik, erklärte die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH am Montag in einem Communiqué. Der Schweiz könnte so ein Verlust von 1,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts drohen.