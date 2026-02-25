Aufgrund der neuen Regeln sind die Zahlen laut der Mitteilung nicht direkt mit den Vorjahren vergleichbar. Für die Kategorie der ETH-Start-ups wurde mit «UPortunity» denn auch ein neues Förderprogramm geschaffen, wie es weiter hiess. Es bietet den Teilnehmenden unter anderem ein Gehalt, ein Projektbudget sowie Begleitung durch Experten.