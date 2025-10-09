Asiatische Universitäten holen auf

Zwar belegen westliche Universitäten die Spitzenplätze, doch berichtet THE von der Aufholjagd der Hochschulen Ostasiens, angeführt von China. So folgen auf die ETH Zürich die Tsinghua University und die Peking University in China. «Dieser klare Trend dürfte sich fortsetzen, da die Forschungsfinanzierung und die internationale Talentgewinnung im Westen weiterhin behindert werden», wurde Phil Baty, Leiter für globale Angelegenheiten bei THE, zitiert.