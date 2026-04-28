Ethos unterstützt auch Steven Wood

Diese Verbesserungen seien aber nicht ausreichend, heisst es weiter. Ethos unterstützt daher auch die Kandidatur von Steven Wood vom Minderheitsaktionär Greenwood. «Auf diesem Weg können direkt zwei neue Mitglieder, die nicht dem Hayek-Pool angehören, in den Verwaltungsrat gewählt werden», heisst es. Unabhängig vom Wahlausgang fordert die Stiftung im nächsten Jahr Vorschläge für weitere unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.