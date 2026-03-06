Wegen der Eskalation des Konflikts seit dem vergangenen Wochenende sitzen derzeit noch Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machten oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Staaten dort hatten ihren Luftraum zeitweise komplett geschlossen. Inzwischen sind begrenzt wieder Flüge möglich. Auch die Fluggesellschaft Emirates flog zuletzt Menschen aus. Die Gefahr iranischer Angriffe im Land und in der Region besteht indes weiterhin.