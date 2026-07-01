Steckerfahrzeuge auf dem Vormarsch

Die sogenannten «Steckerfahrzeuge» machten im laufenden Jahr 36,3 Prozent der Neuzulassungen aus - im Juni lag der Wert sogar bei 40,0 Prozent. Damit kamen die reinelektrischen Personenwagen und Plug-in-Hybride erstmals an die Hybridantriebe heran. Diese kombinieren Verbrennungs- und Elektromotor und bleiben mit einem Anteil von 36,5 Prozent noch knapp die volumenstärkste Antriebskategorie.